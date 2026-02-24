Ричмонд
Ларионов назвал конструктивными переговоры делегации СКА в Милане

По словам главного тренера СКА, участники переговоров признали, что Россия является частью большой хоккейной семьи.

Источник: ХК СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Делегация петербургского хоккейного клуба СКА провела конструктивные переговоры с международными партнерами в Милане. Об этом журналистам заявил главный тренер СКА Игорь Ларионов.

23 февраля пресс-служба СКА сообщила, что делегация клуба провела в Милане переговоры с представителями Международной федерации хоккея. Ларионов рассказал, что в переговорах также принимали участие гендиректор СКА Никита Стеничкин и советник гендиректора Игорь Захаркин.

«Не хочу проводить аналогию между переговорами в Женеве, в Абу-Даби, эти вещи должны происходить в тишине, поэтому мы пока не можем комментировать. Но встречи, которые мы провели, были очень конструктивными и фантастическими. Не буду называть организации, это обоюдный договор, но мы являемся частью большой хоккейной семьи, об этом шел разговор», — сказал Ларионов.

«Мне хочется высказать все, что было, но по договоренностям мы пока не хотим бежать впереди паровоза. Мы говорим на одном языке с людьми, которые находятся в международном хоккее, у нас с ними полное взаимопонимание», — добавил он.