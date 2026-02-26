Селебрини — о поражении Канады на ОИ: Обидно, но я ничего не могу изменить

"Какие бы оправдания мы ни искали для нашей игры, в конце концов, мы просто не выиграли. Это горько и обидно, ведь мы были так близки к победе, особенно с учетом всего, через что нам пришлось пройти, но я не могу ничего изменить. Я много думал об этом, но постепенно смиряюсь.