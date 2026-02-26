Селебрини — о поражении Канады на ОИ: Обидно, но я ничего не могу изменить

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини, а также игрок «Сан-Хосе Шаркс», поделился своими чувствами после поражения в финале Олимпиады-2026 от США (1:2 в овертайме).
19-летний форвард также был включен в символическую сборную турнира.
"Какие бы оправдания мы ни искали для нашей игры, в конце концов, мы просто не выиграли. Это горько и обидно, ведь мы были так близки к победе, особенно с учетом всего, через что нам пришлось пройти, но я не могу ничего изменить. Я много думал об этом, но постепенно смиряюсь.
Уверен, что вся наша команда думает об этом матче и о тех ошибках, которые мы совершили. Мы сыграли достаточно хорошо, чтобы выиграть, но, как я уже сказал, это не оправдание. Они победили, и мы ничего не можем с этим поделать", — цитирует Маклина Селебрини San Jose Hockey Now.
Отметим, Селебрини провел на турнире шесть матчей и набрал 10 очков — забросил пять шайб и отдал пять результативных передач.
Джон Купер
Майк Салливан
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит