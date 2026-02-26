Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
1
:
Динамо М
4
Все коэффициенты
П1
58.00
X
14.00
П2
1.06
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
3
:
Адмирал
2
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.50
П2
18.00
Хоккей. НХЛ
27.02
Бостон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
27.02
Каролина
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.31
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
27.02
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
27.02
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.02
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.30
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
27.02
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.38
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
27.02
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
27.02
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.25
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
27.02
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.21
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
27.02
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
27.02
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.29
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
27.02
Лос-Анджелес
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Селебрини — о поражении Канады на ОИ: Обидно, но я ничего не могу изменить

Форвард сборной Канады и «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о финале Олимпийских игр-2026 в Италии.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини, а также игрок «Сан-Хосе Шаркс», поделился своими чувствами после поражения в финале Олимпиады-2026 от США (1:2 в овертайме).

19-летний форвард также был включен в символическую сборную турнира.

"Какие бы оправдания мы ни искали для нашей игры, в конце концов, мы просто не выиграли. Это горько и обидно, ведь мы были так близки к победе, особенно с учетом всего, через что нам пришлось пройти, но я не могу ничего изменить. Я много думал об этом, но постепенно смиряюсь.

Уверен, что вся наша команда думает об этом матче и о тех ошибках, которые мы совершили. Мы сыграли достаточно хорошо, чтобы выиграть, но, как я уже сказал, это не оправдание. Они победили, и мы ничего не можем с этим поделать", — цитирует Маклина Селебрини San Jose Hockey Now.

Отметим, Селебрини провел на турнире шесть матчей и набрал 10 очков — забросил пять шайб и отдал пять результативных передач.

Канада
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
США
Хоккей, Мужчины, Финал
22.02.2026, 16:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Майк Салливан
Вратари
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
1-й период
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
2-й период
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
3-й период
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
Овертайм
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Статистика
Канада
США
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит