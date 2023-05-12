В Пермском крае 14-летний хоккеист умер после тренировки

Источник: ДЮХК Нытва Юниор

Юному хоккеисту стало плохо после тренировки. Его экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. Официальной причины смерти пока нет, предположительно у Кирилла случилась остановка сердце.

«Он упал на колени, и сказал, что ему тяжело дышать. Мы сразу вызвали скорую, начали оказывать помощь, после чего его увезли в больницу», — рассказал тренер команды.

Он добавил, что перед началом сезона все мальчики в его команде прошли обследование в ноябре 2022 года. Скончавшийся ребенок занимался в команде два года.