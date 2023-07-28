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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Быков отреагировал на слова Ротенберга о развитии хоккея в Африке

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал предложение первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга развивать хоккей в Африке.

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Источник: РИА "Новости"

«Перспективы для развития хоккея в африканских странах могут быть интересны и, возможно, перспективны на длительном этапе, так как внедрение такой культуры, как хоккей, потребует колоссальных усилий, но наша первоочередная задача — это не потерять, а повышать уровень хоккея у нас в стране при нынешней международной ситуации.

И здесь мы должны усиленно работать, внедряя новые технологии, инновационные идеи, создавать новые направления в развитии и совершенствования уровня нашего хоккея и наших ребят. И хотелось бы понимать, что собираются делать наши чиновники в этом направлении, которое для нас наиболее важное, а не отвлекать хоккейное сообщество экзотическими идеями», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

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