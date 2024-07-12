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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Федерация хоккея Украины требует лишить тренера наград из-за переезда в Россию

Накануне Вячеслав Завальнюк был включен в тренерский штаб нижегородской «Чайки».

Торпедо
Источник: МХК "Чайка"

Как сообщает пресс-служба организации, Федерация хоккея Украины (ФХУ) инициирует процедуру лишения всех спортивных и государственных званий тренера Вячеслава Завальнюка из-за его назначения в тренерский штаб нижегородского хоккейного клуба «Чайка».

«Поступила информация о том, что к тренерскому штабу клуба “Чайка” присоединился бывший хоккеист сборной Украины и экс-сотрудник Федерации хоккея Украины Вячеслав Завальнюк. Учитывая позорный поступок Завальнюка, Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого человека всех спортивных и государственных званий, в том числе присвоенного в 2008 году ордена “За заслуги” III степени», — говорится в заявлении ФХУ.

10 июля Завальнюк вошел в тренерский штаб «Чайки», которая является молодежной командой нижегородского «Торпедо».

49-летний Завальнюк большую часть игровой карьеры провел в российских клубах. Он выступал за московское «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург», петербургский СКА, московские «Крылья Советов», новосибирскую «Сибирь», и череповецкую «Северсталь». Также хоккеист выступал за украинские ШВСМ и «Сокол» из Киева. В составе сборной Украины по хоккею Завальнюк играл на чемпионатах мира (1999−2007) и Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года. После окончания карьеры Завальнюк занимал должности начальника сборной Украины и вице-президента ФХУ.

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