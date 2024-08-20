ВХЛ отказалась от использования латиницы на форме

«Правлением ВХЛ принято решение, что в предстоящем сезоне Всероссийской хоккейной лиги фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на кириллице. Данные изменения будут отражены в Регламенте соревнования», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.