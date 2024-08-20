ВХЛ отказалась от использования латиницы на форме

«Правлением ВХЛ принято решение, что в предстоящем сезоне Всероссийской хоккейной лиги фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на кириллице. Данные изменения будут отражены в Регламенте соревнования», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.
Ранее стало известно, что ВХЛ получила право на проведение чемпионата России по хоккею. Теперь титул чемпиона России по хоккею будет получать команда, выигравшая Кубок Петрова. Ранее этот титул получала лучшая российская команда по итогам плей-офф Кубка Гагарина.
Регулярный чемпионат ВХЛ начнется 2 сентября. В новом сезоне в лиге примут участие 33 хоккейных клуба — на три больше, чем сезоном ранее. Список клубов ВХЛ пополнили «Магнитка» (Магнитогорск), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Юнисон» (Москва) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).