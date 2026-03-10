ФХР вынесла решение по скандальному эпизоду в матче ВХЛ

После матча распространился видеоролик, на котором главный арбитр матча Мирослав Скугарев, будучи вместе со своими коллегами в состоянии алкогольного опьянения, демонстрирует непристойные жесты. 23 февраля пресс-служба ФХР сообщила об отстранении Скугарева и еще двух рефери от работы во всех турнирах, проводимых организацией.
По итогам рассмотрения инцидента Скугареву запрещено заниматься любой деятельностью в хоккее пожизненно, а главному судье Ильнуру Хажиеву и линейному арбитру Ивану Шмакову запретили обслуживать матчи в качестве судей на трехлетний срок.
Мирослав Скугарев в прошлом сезоне был признан лучшим лайнсменом ВХЛ, в этом сезоне работал на 21 матче в КХЛ. Он сын двукратного чемпиона России в составе «Локомотива» Александра Скугарева.
После 60 сыгранных матчей регулярки сезона ВХЛ-2025/2026 «Норильск» под руководством Сергея Голубовича набрал 47 очков и занимает тридцатое место (из 32-х) в турнирной таблице. «Омские Крылья» Луи Робитайла (73 очка за 58 игр) идут девятыми.