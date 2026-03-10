ФХР вынесла решение по скандальному эпизоду в матче ВХЛ

После матча распространился видеоролик, на котором главный арбитр матча Мирослав Скугарев, будучи вместе со своими коллегами в состоянии алкогольного опьянения, демонстрирует непристойные жесты. 23 февраля пресс-служба ФХР сообщила об отстранении Скугарева и еще двух рефери от работы во всех турнирах, проводимых организацией.