Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
0
:
Трактор
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.95
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
11.03
Баффало
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.69
Хоккей. НХЛ
11.03
Бостон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
11.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
11.03
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.39
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
11.03
Рейнджерс
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
11.03
Тампа-Бэй
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.80
П2
4.28
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
11.03
Сент-Луис
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
11.03
Даллас
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.20
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
11.03
Миннесота
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.03
Виннипег
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
11.03
Колорадо
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.60
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
11.03
Сиэтл
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.20
П2
2.46
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Барыс
3
П1
X
П2

ФХР вынесла решение по скандальному эпизоду в матче ВХЛ

Инцидент с участием судей произошел 21 февраля после матча ВХЛ между «Норильском» и «Омскими крыльями».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После матча распространился видеоролик, на котором главный арбитр матча Мирослав Скугарев, будучи вместе со своими коллегами в состоянии алкогольного опьянения, демонстрирует непристойные жесты. 23 февраля пресс-служба ФХР сообщила об отстранении Скугарева и еще двух рефери от работы во всех турнирах, проводимых организацией.

По итогам рассмотрения инцидента Скугареву запрещено заниматься любой деятельностью в хоккее пожизненно, а главному судье Ильнуру Хажиеву и линейному арбитру Ивану Шмакову запретили обслуживать матчи в качестве судей на трехлетний срок.

Мирослав Скугарев в прошлом сезоне был признан лучшим лайнсменом ВХЛ, в этом сезоне работал на 21 матче в КХЛ. Он сын двукратного чемпиона России в составе «Локомотива» Александра Скугарева.

После 60 сыгранных матчей регулярки сезона ВХЛ-2025/2026 «Норильск» под руководством Сергея Голубовича набрал 47 очков и занимает тридцатое место (из 32-х) в турнирной таблице. «Омские Крылья» Луи Робитайла (73 очка за 58 игр) идут девятыми.