11.05
Монреаль
:
Баффало
11.05
Анахайм
:
Вегас
11.05
Локомотив
:
Ак Барс
12.05
Миннесота
:
Колорадо
завершен
Миннесота
5
:
Колорадо
1
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Каролина
3
«Спартак» вышел в финал Кубка Харламова после камбэка с 0:3

Московский «Спартак» победил екатеринбургский «Авто» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф МХЛ и вышел в финал Кубка Харламова.

Источник: БЕЛТА

Решающая встреча серии прошла в Москве и завершилась победой «Спартака» со счетом 5:4. По ходу первого периода красно-белые уступали 0:3, однако сумели отыграться и вырвать победу.

В составе победителей дубль оформил Данила Сысоев. Еще по шайбе забросили Максим Филимонов, Глеб Перелыгин и Евгений Якунин, который принес команде победу на 59-й минуте встречи.

У «Авто» отличились Лавр Гашилов, Иван Губин, Александр Пимин и Максим Великов. Уже на девятой минуте матча «Спартак» заменил вратаря — вместо Юрия Иванова на лед вышел Семен Фролов.

Серия завершилась со счетом 4−3 в пользу московского клуба. В финале Кубка Харламова действующий чемпион МХЛ сыграет против ярославского «Локо». Первый матч серии пройдет 14 мая в Ярославле.

«Локо» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Харламова — ярославцы выигрывали трофей трижды. «Спартак» стал победителем турнира в прошлом сезоне.