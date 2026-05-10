«Спартак» вышел в финал Кубка Харламова после камбэка с 0:3

Решающая встреча серии прошла в Москве и завершилась победой «Спартака» со счетом 5:4. По ходу первого периода красно-белые уступали 0:3, однако сумели отыграться и вырвать победу.
В составе победителей дубль оформил Данила Сысоев. Еще по шайбе забросили Максим Филимонов, Глеб Перелыгин и Евгений Якунин, который принес команде победу на 59-й минуте встречи.
У «Авто» отличились Лавр Гашилов, Иван Губин, Александр Пимин и Максим Великов. Уже на девятой минуте матча «Спартак» заменил вратаря — вместо Юрия Иванова на лед вышел Семен Фролов.
Серия завершилась со счетом 4−3 в пользу московского клуба. В финале Кубка Харламова действующий чемпион МХЛ сыграет против ярославского «Локо». Первый матч серии пройдет 14 мая в Ярославле.
«Локо» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Харламова — ярославцы выигрывали трофей трижды. «Спартак» стал победителем турнира в прошлом сезоне.