ФХР подала апелляцию в CAS на отказ IIHF допускать Россию

18 мая российских гимнастов допустили до международных соревнований с флагом и гимном.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) не допускать российские сборные к соревнованиям, сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

В марте ФХР направила в дисциплинарный комитет IIHF заявку с требованием немедленного возвращения российских команд на турниры под эгидой организации. «Нашу заявку рассмотрели, но дисциплинарный комитет нам отказал. Поэтому мы подали апелляцию в CAS», — цитирует Курбатова ТАСС.

В декабре 2025 года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к индивидуальным и командным соревнованиям без флага и гимна. «IIHF рассмотрела эту рекомендацию и решила нас не допускать, поэтому мы также оспариваем это решение в CAS», — отметил Курбатов.

С февраля 2022 года российские команды остаются отстранёнными от турниров под эгидой IIHF.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше