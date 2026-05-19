ФХР подала апелляцию в CAS на отказ IIHF допускать Россию

Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) не допускать российские сборные к соревнованиям, сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
В марте ФХР направила в дисциплинарный комитет IIHF заявку с требованием немедленного возвращения российских команд на турниры под эгидой организации. «Нашу заявку рассмотрели, но дисциплинарный комитет нам отказал. Поэтому мы подали апелляцию в CAS», — цитирует Курбатова ТАСС.
В декабре 2025 года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к индивидуальным и командным соревнованиям без флага и гимна. «IIHF рассмотрела эту рекомендацию и решила нас не допускать, поэтому мы также оспариваем это решение в CAS», — отметил Курбатов.
С февраля 2022 года российские команды остаются отстранёнными от турниров под эгидой IIHF.