Ротенберг назвал главные цели своей тренерской карьеры

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о своих главных профессиональных целях. Об этом он заявил в интервью Вячеславу Фетисову.
По словам Ротенберга, одной из его главных мечт остается победа в Кубке Гагарина в роли тренера. Ранее он уже выигрывал главный трофей КХЛ как менеджер.
«Конечно, хочу. Я не выигрывал Кубок Гагарина как тренер, выигрывал как менеджер. Это мечта», — сказал Ротенберг.
Также специалист заявил, что хотел бы продолжить работу на международном уровне и добиться успеха со сборной.
«Еще одна мечта — работать тренером на международной арене. Я уже работал, получалось выигрывать. Надо стремиться еще выше и ставить высокие цели», — отметил Ротенберг.
Ранее Ротенберг работал главным тренером СКА, а также входил в штаб сборной России. Команда «Россия 25» была создана в условиях отстранения национальной сборной от международных турниров.