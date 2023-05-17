Игрок сборной США во время ЧМ-2023 сдал экзамен в Гарварде

Между пятничным матчем против сборной Финляндии (4:1) и воскресной игрой против сборной Венгрии (7:1) 21-летний нападающий сдал трехчасовой экзамен по экономике.

«Это был мой последний экзамен перед окончанием семестра в Гарварде в этом году, поэтому я должен был сдать его, пока я здесь, на чемпионате мира. Здорово, что все закончилось и можно сосредоточиться на хоккее до конца турнира», — сказал хоккеист.

Фаррел был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» под общим 124-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В этом сезоне он выступал за Гарвард в студенческой лиге ECAC, где в 34 матчах набрал 53 (20+33) очка. Также он успел дебютировать за «Монреаль» в НХЛ, где в шести матчах отместился одной заброшенной шайбой.