Игрок сборной США во время ЧМ-2023 сдал экзамен в Гарварде
Нападающий сборной США по хоккею Шон Фаррелл сдал экзамен в Гарвардском университете во время чемпионата мира, который проходит в Латвии и Финляндии. Об этом сообщает портал Sportbladet.
Нападающий сборной США по хоккею Шон Фаррелл сдал экзамен в Гарвардском университете во время чемпионата мира, который проходит в Латвии и Финляндии. Об этом сообщает портал Sportbladet.
Между пятничным матчем против сборной Финляндии (4:1) и воскресной игрой против сборной Венгрии (7:1) 21-летний нападающий сдал трехчасовой экзамен по экономике.
«Это был мой последний экзамен перед окончанием семестра в Гарварде в этом году, поэтому я должен был сдать его, пока я здесь, на чемпионате мира. Здорово, что все закончилось и можно сосредоточиться на хоккее до конца турнира», — сказал хоккеист.
Фаррел был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» под общим 124-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В этом сезоне он выступал за Гарвард в студенческой лиге ECAC, где в 34 матчах набрал 53 (20+33) очка. Также он успел дебютировать за «Монреаль» в НХЛ, где в шести матчах отместился одной заброшенной шайбой.
Сборная США возглавляет турнирную таблицу группы А, одержав три победы в трех первых матчах. Кроме Финляндии и Венгрии, американцы добились победы в матче против сборной Германии (3:2), в котором Фаррелл забросил пока свою единственную шайбу на турнире. Сегодня американцы сыграют со сборной Австрии.