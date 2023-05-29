Хоккейная сборная России остается в топ-3 рейтинга IIHF
Международная федерация хоккея на своем официальном сайте опубликовала рейтинг сборных команд после окончания чемпионата мира 2023 года.
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КанадаЧМ по хоккею: таблица и календарь
Международная федерация хоккея на своем официальном сайте опубликовала рейтинг сборных команд после окончания чемпионата мира 2023 года.
После победы на мировом первенстве 2023 года сборная Канады обошла национальную команду Финляндии и стала лидером рейтинга. Сборная России осталась на третьей позиции.
Главные сенсации чемпионата — сборные Германии и Латвии — поднялись на, соответственно, пятую и десятую строчки рейтинга.