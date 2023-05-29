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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккейная сборная России остается в топ-3 рейтинга IIHF

Международная федерация хоккея на своем официальном сайте опубликовала рейтинг сборных команд после окончания чемпионата мира 2023 года.

Россия
КанадаЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: IIHF

После победы на мировом первенстве 2023 года сборная Канады обошла национальную команду Финляндии и стала лидером рейтинга. Сборная России осталась на третьей позиции.

  1. Канада (4150 очков)
  2. Финляндия (4080)
  3. Россия (4050)
  4. США (3940)
  5. Германия (3835)
  6. Швеция (3800)
  7. Швейцария (3775)
  8. Чехия (3735)
  9. Словакия (3690)
  10. Латвия (3610).

Главные сенсации чемпионата — сборные Германии и Латвии — поднялись на, соответственно, пятую и десятую строчки рейтинга.

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