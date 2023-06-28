Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила составы групп чемпионата мира по хоккею 2024 года, который пройдет в Чехии в двух городах — Праге и Остраве.

Действующие чемпионы мира канадцы сыграют в группе А против команд Финляндии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.

В группу B попали сборные США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши. Поляки вернулись в элитный дивизион турнира спустя 22 года.