IIHF утвердила составы групп чемпионата мира по хоккею 2024 года
Стал известен состав групп следующего чемпионата мира по хоккею.
Стал известен состав групп следующего чемпионата мира по хоккею.
Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила составы групп чемпионата мира по хоккею 2024 года, который пройдет в Чехии в двух городах — Праге и Остраве.
Действующие чемпионы мира канадцы сыграют в группе А против команд Финляндии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.
В группу B попали сборные США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши. Поляки вернулись в элитный дивизион турнира спустя 22 года.
В марте 2023 года президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска сборных России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в марте 2024 года. Российская команда пропустит третий чемпионат мира подряд.