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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

IIHF утвердила составы групп чемпионата мира по хоккею 2024 года

Стал известен состав групп следующего чемпионата мира по хоккею.

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Источник: AP 2022

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила составы групп чемпионата мира по хоккею 2024 года, который пройдет в Чехии в двух городах — Праге и Остраве.

Действующие чемпионы мира канадцы сыграют в группе А против команд Финляндии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.

В группу B попали сборные США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши. Поляки вернулись в элитный дивизион турнира спустя 22 года.

В марте 2023 года президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска сборных России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в марте 2024 года. Российская команда пропустит третий чемпионат мира подряд.

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