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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский чемпион из Чехии выступил против отстранения России

Экс-нападающий сборной Чехии, олимпийский чемпион 1998 года Владимир Ружичка выразил несогласие с отстранением сборной России от международных турниров.

Чехия
РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Владимир Ружичка выразил сожаление, что хоккеисты сборной России отстранены от международных соревнований.

«Меня беспокоит эта ситуация. Спортсмены не виноваты в том, что происходит между Россией и Украиной», — цитирует Ружичку CNN Prima NEWS.

Также экс-тренер сборной Чехии ответил на слова своего бывшего партнера по сборной Доминика Гашека, критикующего НХЛ за предоставление возможности российским хоккеистам выступать в лиге, так как тем самым, по мнению Гашека, они продвигают Россию на международной арене.

«У меня совершенно другое мнение. Спортсмены хотят заниматься спортом, и это все, что их волнует», — добавил Ружичка.

60-летний Ружичка ранее возглавлял сборную Чехии, дважды приводя ее к победам на чемпионате мира. Во время своей спортивной карьеры Ружичка становился олимпийским чемпионом, чемпионом мира, дважды признавался лучшим игроком Чехословакии. В НХЛ Ружичка выступал за такие клубы как «Эдмонтон Ойлерз», «Бостон Брюинз» и «Оттава Сенаторз».

В феврале 2022 года решением ИИХФ сборная России была отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой. Действующим победителем ЧМ является сборная Канады.

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