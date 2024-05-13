Олимпийский чемпион из Чехии выступил против отстранения России

Владимир Ружичка выразил сожаление, что хоккеисты сборной России отстранены от международных соревнований.

«Меня беспокоит эта ситуация. Спортсмены не виноваты в том, что происходит между Россией и Украиной», — цитирует Ружичку CNN Prima NEWS.

Также экс-тренер сборной Чехии ответил на слова своего бывшего партнера по сборной Доминика Гашека, критикующего НХЛ за предоставление возможности российским хоккеистам выступать в лиге, так как тем самым, по мнению Гашека, они продвигают Россию на международной арене.

«У меня совершенно другое мнение. Спортсмены хотят заниматься спортом, и это все, что их волнует», — добавил Ружичка.

60-летний Ружичка ранее возглавлял сборную Чехии, дважды приводя ее к победам на чемпионате мира. Во время своей спортивной карьеры Ружичка становился олимпийским чемпионом, чемпионом мира, дважды признавался лучшим игроком Чехословакии. В НХЛ Ружичка выступал за такие клубы как «Эдмонтон Ойлерз», «Бостон Брюинз» и «Оттава Сенаторз».