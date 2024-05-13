Олимпийский чемпион из Чехии выступил против отстранения России
Экс-нападающий сборной Чехии, олимпийский чемпион 1998 года Владимир Ружичка выразил несогласие с отстранением сборной России от международных турниров.
Экс-нападающий сборной Чехии, олимпийский чемпион 1998 года Владимир Ружичка выразил несогласие с отстранением сборной России от международных турниров.
Владимир Ружичка выразил сожаление, что хоккеисты сборной России отстранены от международных соревнований.
«Меня беспокоит эта ситуация. Спортсмены не виноваты в том, что происходит между Россией и Украиной», — цитирует Ружичку CNN Prima NEWS.
Также экс-тренер сборной Чехии ответил на слова своего бывшего партнера по сборной Доминика Гашека, критикующего НХЛ за предоставление возможности российским хоккеистам выступать в лиге, так как тем самым, по мнению Гашека, они продвигают Россию на международной арене.
«У меня совершенно другое мнение. Спортсмены хотят заниматься спортом, и это все, что их волнует», — добавил Ружичка.
60-летний Ружичка ранее возглавлял сборную Чехии, дважды приводя ее к победам на чемпионате мира. Во время своей спортивной карьеры Ружичка становился олимпийским чемпионом, чемпионом мира, дважды признавался лучшим игроком Чехословакии. В НХЛ Ружичка выступал за такие клубы как «Эдмонтон Ойлерз», «Бостон Брюинз» и «Оттава Сенаторз».
В феврале 2022 года решением ИИХФ сборная России была отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой. Действующим победителем ЧМ является сборная Канады.