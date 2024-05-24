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15:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Франция примет чемпионат мира по хоккею 2028 года

Чемпионат мира по хоккею пройдет в двух городах Франции Париже и Лионе.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: Reuters

Заявка Франции осталась единственной после того, как свою кандидатуру на проведение отозвал Казахстан. Об этом стало известно на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея, проходящем в Праге. 91-й по счету чемпионат мира по хоккею ориентировочно пройдет с 12 по 28 мая 2028 года в Париже и Лионе.

Чемпионат мира 2025 года примет Стокгольм и датский Хернинг, 2026 года — швейцарский Цюрих и Фрибург, 2027 года — немецкие Дюссельдорф и Мангейм.

На проходящем в Праге и Остраве чемпионате мира по хоккею стали известны все полуфинальные пары. Последним полуфиналистом стала команда Швеции, которая в овертайме победила сборную Финляндии. Ранее в ½ финала вышла сборная Чехии, обыгравшая США, а также Швейцария и Канада. Эти сборные оказались сильнее Германии и Словакии соответственно.

Финальный матч чемпионата мира состоится 26 мая, матч за третье место проведут в этот же день. Действующим чемпионом мира является сборная Канады, в прошлом году канадские хоккеисты в матче за золотые медали победили сборную Германии со счетом 5:2.

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