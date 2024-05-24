Франция примет чемпионат мира по хоккею 2028 года

Заявка Франции осталась единственной после того, как свою кандидатуру на проведение отозвал Казахстан. Об этом стало известно на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея, проходящем в Праге. 91-й по счету чемпионат мира по хоккею ориентировочно пройдет с 12 по 28 мая 2028 года в Париже и Лионе.

Чемпионат мира 2025 года примет Стокгольм и датский Хернинг, 2026 года — швейцарский Цюрих и Фрибург, 2027 года — немецкие Дюссельдорф и Мангейм.

На проходящем в Праге и Остраве чемпионате мира по хоккею стали известны все полуфинальные пары. Последним полуфиналистом стала команда Швеции, которая в овертайме победила сборную Финляндии. Ранее в ½ финала вышла сборная Чехии, обыгравшая США, а также Швейцария и Канада. Эти сборные оказались сильнее Германии и Словакии соответственно.