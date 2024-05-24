Хоккеистов сборной Латвии обокрали на чемпионате мира в Чехии

Как сообщает Sport.cz, хоккеистов сборной Латвии ограбили во время чемпионата мира в Чехии. В общей сложности из трех номеров отеля в Остраве было украдено 70 евро и одно зарядное устройство. Инцидент расследует полиция, игрокам принесли извинения.

«Сложно найти слова, чтобы объяснить, ведь более двух лет мы всей командой организаторов готовили чемпионат в мельчайших деталях и провозглашали, что обеспечение безопасности — наш приоритет», — заявила председатель оргкомитета ЧМ Ирена Шашкова.

Сборная Латвии заняла пятое место в группе В и не вышла в плей-офф чемпионата мира. Подопечные Харийса Витолиньша обыграли сборные Словакии, Франции и Польши (все три — в овертайме), а также команду Казахстана. Латвийцы с крупным счетом уступили сборным Германии (1−8), США (3−6) и Швеции (2−7).

23 мая стали известны полуфиналисты турнира. Сборная Чехии встретится с командой Швеции, также между собой сыграют Канада и Швейцария. Полуфиналы пройдут в субботу, 25 мая. 26 мая состоится финал чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Сборные России и Беларуси пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам были запрещены проносить на трибуны любую символику двух стран.