Пастрняк предложил вернуть в хоккей сборную Чехословакии

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«Собрать объединенную команду, потому что чехи не получили приглашения на Кубок мира? На мой взгляд, было бы интересно создать сборную Чехословакии, как раньше. Мы бы собрали хорошую команду. Когда-то мы были одной страной, теперь мы соседи. Мы поддерживаем и понимаем друг друга через речь», — сказал Пастрняк.

В феврале 2025 года состоится первый розыгрыш Турнира четырех наций, в котором примут участие сильнейшие хоккейные сборные мира — Канады, США, Швеции и Финляндии. Турнир заменит Кубок мира и пройдет вместо Матча звезд НХЛ. Сборную Чехии на него не позвали.

Пастрняк стал автором победного гола в ворота сборной Швейцарии (2:0) в финале домашнего ЧМ-2024. После победы на турнире 28-летний хоккеист выложил в соцсетях фото с кубком и иронично попросил НХЛ пригласить на Турнир четырех наций сборную Чехии.

На последнем Кубке мира, который прошел в 2016 году, Чехия не смогла выйти из группы. Словацкие хоккеисты принимали участие в турнире в составе сборной Европы, которая дошла до финала и в двух матчах уступила Канаде (1:3, 1:2).