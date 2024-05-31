Пастрняк предложил вернуть в хоккей сборную Чехословакии
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк оценил возможное создание объединенной команды Чехии и Словакии для участия в Кубке мира. Об этом сообщает Pravda.sk.
«Собрать объединенную команду, потому что чехи не получили приглашения на Кубок мира? На мой взгляд, было бы интересно создать сборную Чехословакии, как раньше. Мы бы собрали хорошую команду. Когда-то мы были одной страной, теперь мы соседи. Мы поддерживаем и понимаем друг друга через речь», — сказал Пастрняк.
В феврале 2025 года состоится первый розыгрыш Турнира четырех наций, в котором примут участие сильнейшие хоккейные сборные мира — Канады, США, Швеции и Финляндии. Турнир заменит Кубок мира и пройдет вместо Матча звезд НХЛ. Сборную Чехии на него не позвали.
Пастрняк стал автором победного гола в ворота сборной Швейцарии (2:0) в финале домашнего ЧМ-2024. После победы на турнире 28-летний хоккеист выложил в соцсетях фото с кубком и иронично попросил НХЛ пригласить на Турнир четырех наций сборную Чехии.
На последнем Кубке мира, который прошел в 2016 году, Чехия не смогла выйти из группы. Словацкие хоккеисты принимали участие в турнире в составе сборной Европы, которая дошла до финала и в двух матчах уступила Канаде (1:3, 1:2).
Сборная Чехословакии является шестикратным чемпионом мира по хоккею. В 1992 году команда была расформирована в связи с разделением государства. Правопреемником сборной Чехословакии стала национальная команда Чехии, которая семь раз становилась чемпионом мира и выиграла Олимпийские игры в Нагано в 1998 году.