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«Я разочарован». Кросби — о сенсационном вылете Канады с ЧМ-2025

Капитан сборной Канады Сидни Кросби прокомментировал сенсационный вылет команды с чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: IIHF.com

В четвертьфинале канадцы сенсационно уступили датчанам (1:2), пропустив две шайбы в самой концовке встречи — на 58-й и 60-й минутах матча. Канада вылетела в ¼ финала чемпионата мира впервые за 11 лет.

«Я разочарован. Мы прибавляли по ходу турнира. Сегодняшний матч, наверное, был не лучшим в нашем исполнении, однако мы все равно сумели выйти вперед. Вели в счете — мне нравилось, где мы находились, но… это разочарование. У нас была отличная команда. Дания хорошо сыграла в обороне, не пуская нас в опасные зоны.

У нас было несколько отскоков, шайбы оставались на пятаке, однако мы не могли добраться до них. Надо находить пути к победам в таких матчах. У нас было всё, чтобы пройти дальше, мы прибавляли по ходу турнира, наращивали обороты после игры со Швецией, но жаль, что не смогли сделать это сегодня», — сказал Кросби.

Сборная Дании, в составе которой выступают всего два игрока из НХЛ, впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. В субботу, 24 мая, датчане сыграют с прошлогодними финалистами турнира — сборной Швейцарии. Начало матча — в 19:20 по московскому времени.

Канада
1:2
0:0, 0:0, 1:2
Дания
Хоккей, Чемпионат мира, 1/4 финала
22.05.2025, 21:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 10500 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Микаэль Кринц-Гат
Вратари
Джордан Биннингтон
Фредерик Дихов
(Фредерик Дихов)
1-й период
04:33
Матиас Лассен
12:41
Йоаким Бликфельд
2-й период
24:25
Райан О`Райлли
29:55
Николас Йенсен
37:20
Филлип Бруггиссер
38:00
Трэвис Конекны
38:00
Кристиан Матиасен-Вайсе
3-й период
45:17
Трэвис Санхейм
(Сидни Кросби, Трэвис Конекны)
53:24
Райан О`Райлли
57:43
Николай Элерс
(Маркус Лауридсен, Патрик Русселль)
59:11
Ник Олесен
(Никлас Йенсен, Патрик Русселль)
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрис Ансонс
(Латвия, Рига)
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит