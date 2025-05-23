«Я разочарован». Кросби — о сенсационном вылете Канады с ЧМ-2025

«Я разочарован. Мы прибавляли по ходу турнира. Сегодняшний матч, наверное, был не лучшим в нашем исполнении, однако мы все равно сумели выйти вперед. Вели в счете — мне нравилось, где мы находились, но… это разочарование. У нас была отличная команда. Дания хорошо сыграла в обороне, не пуская нас в опасные зоны.



У нас было несколько отскоков, шайбы оставались на пятаке, однако мы не могли добраться до них. Надо находить пути к победам в таких матчах. У нас было всё, чтобы пройти дальше, мы прибавляли по ходу турнира, наращивали обороты после игры со Швецией, но жаль, что не смогли сделать это сегодня», — сказал Кросби.