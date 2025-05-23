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Словакия примет чемпионат мира по хоккею 2029 года

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, Словакия получила право проведения мирового первенства в третий раз в своей истории.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Словакия была единственным кандидатом и одобрение заявки было по сути формальностью. Турнир состоится в Братиславе и Кошице.

Президент Словацкой ассоциации хоккея Мирослав Шатан рассказывал в марте, что делегация ассоциации посетила офис Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Цюрихе и представила свои идеи реализации мирового первенства. Ранее чемпионат мира в этой стране проводился в 2011 и 2019 годах.

Чемпионат мира 2025 года проходят в Швеции и Дании. Следующее мировое первенство состоится в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. В 2027 году турнир примут немецкие города Мангейм и Дюссельдорф, а в 2028 году ЧМ пройдет в французских городах Париж и Лион.