Словакия примет чемпионат мира по хоккею 2029 года

Чемпионат мира 2025 года проходят в Швеции и Дании. Следующее мировое первенство состоится в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. В 2027 году турнир примут немецкие города Мангейм и Дюссельдорф, а в 2028 году ЧМ пройдет в французских городах Париж и Лион.