Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.38
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.25
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Медаль сборной России с ЧМ-2009 по хоккею продана за 9 млн рублей

Золотая медаль сборной России за победу на чемпионате мира по хоккею в 2009 году продана на аукционе в Швейцарии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Медаль была продана на аукционе «Литфонд» за 7 500 000 рублей, с комиссией аукционного дома, которая составляет 23%, стоимость лота составила 9 225 000 рублей.

Награду с чемпионата мира выставил на аукцион бывший менеджер сборной России по хоккею Павел Попов.

Также из коллекции Попова были проданы часы Hublot, изготовленные на заказ для победителей Кубка Гагарина в составе петербургского СКА в 2015 году. Две модели часов, выпущенных к 85‑летию спортивного общества ЦСКА. Часы, изготовленные по заказу Федерации хоккея России в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году. Памятные часы ушли с молотка в сумме за 2 миллиона 430 тысяч рублей, с комиссией аукциона за часы заплатят около трех миллионов рублей. Сумма всех лотов вместе с золотой медалью за ЧМ‑2009 составила 9 930 000 рублей, а с комиссией аукционного дома «Литфонд» лоты обошлись покупателям в 12 213 900 рублей.

Попов сообщал, что все вырученные средства направит на помощь семье своего сына — бывшего игрока КХЛ Дмитрия Попова, который погиб на СВО.