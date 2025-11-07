Медаль сборной России с ЧМ-2009 по хоккею продана за 9 млн рублей

Также из коллекции Попова были проданы часы Hublot, изготовленные на заказ для победителей Кубка Гагарина в составе петербургского СКА в 2015 году. Две модели часов, выпущенных к 85‑летию спортивного общества ЦСКА. Часы, изготовленные по заказу Федерации хоккея России в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году. Памятные часы ушли с молотка в сумме за 2 миллиона 430 тысяч рублей, с комиссией аукциона за часы заплатят около трех миллионов рублей. Сумма всех лотов вместе с золотой медалью за ЧМ‑2009 составила 9 930 000 рублей, а с комиссией аукционного дома «Литфонд» лоты обошлись покупателям в 12 213 900 рублей.