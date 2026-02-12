Глава ИИХФ: Мы хотим как можно скорее вернуть Белоруссию и Россию

«Мы будем следить за тем, что делает международное сообщество в отношении спорта. Я не вижу необходимости высказывать свое мнение отдельно. Честно говоря, если мы сможем избежать геополитических вопросов, не только этого, но и целого ряда других, это будет лучше для нашего спорта и для наших болельщиков», — заявил Беттмэн.