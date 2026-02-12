Вашингтон
Глава ИИХФ: Мы хотим как можно скорее вернуть Белоруссию и Россию

Сборные России и Белоруссии не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф хочет вернуть Россию и Белоруссию к соревнованиям на международном уровне как можно быстрее. Об этом сообщает The Hockey News.

«Мы хотим как можно скорее вернуть Белоруссию и Россию. Потому что прежде всего это будет означать, что мир станет немного лучше», — сообщил Тардиф.

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн добавил, что надеется избежать геополитических вопросов, то так будет лучше для спорта.

«Мы будем следить за тем, что делает международное сообщество в отношении спорта. Я не вижу необходимости высказывать свое мнение отдельно. Честно говоря, если мы сможем избежать геополитических вопросов, не только этого, но и целого ряда других, это будет лучше для нашего спорта и для наших болельщиков», — заявил Беттмэн.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Несмотря на это, ИИХФ не допустила юношей до 18 лет до международных соревнований на международном уровне.

Спортсмены России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года.

