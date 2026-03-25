ФХР: контакт есть со всеми хоккейными федерациями, кроме Канады

«Есть пул федераций, которые традиционно близки России — это представители бывших советских республик и, скажем так, южные славяне, то есть Сербия, Словения, в какой-то степени Хорватия, Болгария. Но при этом за последние годы сложились очень хорошие, очень дружеские отношения с руководителями федераций и больших хоккейных стран — США, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии. Мы в очень хороших отношениях, переписываемся. Даже после 2022 года. Но это человеческие отношения.



Официально между национальными федерациями нет никаких отношений. Официально мы только друг другу платим деньги за трансферы. Когда игрок переходит, его новая федерация платит старой фиксированную сумму в 1,5 тыс. швейцарских франков (153 тыс. рублей). А так человеческий контакт есть со всеми. Кроме разве что Канады, поскольку у них не так давно сменилось руководство федерации — с новым руководством мы не общались. Сменилось руководство из-за решения после скандала с их молодежной сборной. Дело четырех- или пятилетней давности, по которому ничего в суде не доказано. Но в итоге поувольняли людей в федерации — профессионалов, которые там много лет работали», — сказал Курбатов.