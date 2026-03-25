Мы в соцсетях
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.94
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.94
П2
3.07
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.84
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.84
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2

ФХР: контакт есть со всеми хоккейными федерациями, кроме Канады

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов в интервью «Известиям» заявил об отсутствии налаженных связей с федерацией хоккея Канады.

«Есть пул федераций, которые традиционно близки России — это представители бывших советских республик и, скажем так, южные славяне, то есть Сербия, Словения, в какой-то степени Хорватия, Болгария. Но при этом за последние годы сложились очень хорошие, очень дружеские отношения с руководителями федераций и больших хоккейных стран — США, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии. Мы в очень хороших отношениях, переписываемся. Даже после 2022 года. Но это человеческие отношения.

Официально между национальными федерациями нет никаких отношений. Официально мы только друг другу платим деньги за трансферы. Когда игрок переходит, его новая федерация платит старой фиксированную сумму в 1,5 тыс. швейцарских франков (153 тыс. рублей). А так человеческий контакт есть со всеми. Кроме разве что Канады, поскольку у них не так давно сменилось руководство федерации — с новым руководством мы не общались. Сменилось руководство из-за решения после скандала с их молодежной сборной. Дело четырех- или пятилетней давности, по которому ничего в суде не доказано. Но в итоге поувольняли людей в федерации — профессионалов, которые там много лет работали», — сказал Курбатов.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

Последний раз сборная России играла с Канадой в декабре 2021 года на Кубке Первого канала в Москве и одержала победу со счетом 4:3.