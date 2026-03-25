Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
П1
2.04
X
3.94
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
П1
2.15
X
3.94
П2
3.07
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
П1
2.08
X
3.84
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
П1
2.06
X
3.84
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
В ФХР объяснили, почему IIHF сняла бан с Израиля, а с России нет

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов в интервью «Известиям» объяснил допуск сборной Израиля к международным турнирам IIHF.

Источник: РИА "Новости"

В январе 2024 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отстранить Израиль от международных соревнований под своей эгидой из-за вторжения израильских войск в сектор Газа, однако менее чем через неделю эти санкции были отменены.

«Это был вопрос касательно МЧМ в одном из нижних дивизионов. Там требования пониже и дым пожиже. И там как раз сыграли свою роль двуличность и двойные стандарты. Сначала сборную Израиля отстранили по аналогии, прецендентному праву. Исходя из того, что “Вы, ребята, ведете войну — вот вам такое решение”. А потом, видимо, пришло некое лобби, объяснило, что “Вы не понимаете — это другое”.

Плюс был поднят интересный довод: с кем Израиль ведет войну? С теми, кто вообще не играет в хоккей на уровне сборных. А против России кто? Украина, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция, даже Словакия. Почти у всех этих стран сборные играют в высшем дивизионе. То есть с Россией и Белоруссией. Все с ними играют, кроме Украины. А сборной Палестины в хоккее нет. Сборной Газы нет. И вот Израиль допустили назад до соревнований. Сказали, что с командой приедет “Моссад” и обеспечит безопасность. Это типичная политика двойных стандартов», — сказал Курбатов.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

Сборная России занимает второе место в рейтинге IIHF, уступая только сборной Канады. Израиль располагается на 33-м месте.