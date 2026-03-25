В ФХР объяснили, почему IIHF сняла бан с Израиля, а с России нет

«Это был вопрос касательно МЧМ в одном из нижних дивизионов. Там требования пониже и дым пожиже. И там как раз сыграли свою роль двуличность и двойные стандарты. Сначала сборную Израиля отстранили по аналогии, прецендентному праву. Исходя из того, что “Вы, ребята, ведете войну — вот вам такое решение”. А потом, видимо, пришло некое лобби, объяснило, что “Вы не понимаете — это другое”.



Плюс был поднят интересный довод: с кем Израиль ведет войну? С теми, кто вообще не играет в хоккей на уровне сборных. А против России кто? Украина, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция, даже Словакия. Почти у всех этих стран сборные играют в высшем дивизионе. То есть с Россией и Белоруссией. Все с ними играют, кроме Украины. А сборной Палестины в хоккее нет. Сборной Газы нет. И вот Израиль допустили назад до соревнований. Сказали, что с командой приедет “Моссад” и обеспечит безопасность. Это типичная политика двойных стандартов», — сказал Курбатов.