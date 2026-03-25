Третьяк: ищем шанс сыграть с американцами или канадцами

«Главная задача — вернуть нас на международный уровень, потому что футболисты могут играть в Латинской Америке на высоком уровне, с африканскими странами играют, с европейскими, но у нас из соперников Казахстан и Беларусь. Они хорошие хоккеисты, но у нас очень мало с кем мы можем играть, так как мы будем по 15−20 шайб забрасывать.



Мы практически пятый год не играем на высоком уровне, а нам всегда нужно соревноваться с сильнейшими. Ищем, как сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи. Ведем переговоры с международной федерацией, чтобы вернуть нас на международные соревнования, хотя бы молодых ребят», — сказал Третьяк.