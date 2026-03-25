Третьяк: ищем шанс сыграть с американцами или канадцами

В марте Третьяк заявил, что ФХР подаст документы в Международную федерацию хоккея (IIHF) для включения сборной России в международный календарь турниров. В случае отказа федерация намерена вести переговоры о возвращении на международную арену с позиции силы.
«Главная задача — вернуть нас на международный уровень, потому что футболисты могут играть в Латинской Америке на высоком уровне, с африканскими странами играют, с европейскими, но у нас из соперников Казахстан и Беларусь. Они хорошие хоккеисты, но у нас очень мало с кем мы можем играть, так как мы будем по 15−20 шайб забрасывать.
Мы практически пятый год не играем на высоком уровне, а нам всегда нужно соревноваться с сильнейшими. Ищем, как сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи. Ведем переговоры с международной федерацией, чтобы вернуть нас на международные соревнования, хотя бы молодых ребят», — сказал Третьяк.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).
Последний раз сборная России играла с Канадой в декабре 2021 года на Кубке Первого канала в Москве и одержала победу со счетом 4:3. С американцами последний матч был в мае 2019 года в четвертьфинале чемпионата мира, в котором российские хоккеисты одержали победу с аналогичным счетом.