19-летний Селебрини стал капитаном сборной Канады на ЧМ

О назначении 19-летнего форварда сообщила Федерация хоккея Канады.
Ассистентами капитана в канадской сборной станут нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли и форвард «Торонто Мейпл Лифс» Джон Таварес.
Селебрини был выбран «Сан-Хосе» под первым номером драфта НХЛ 2024 года. В минувшем регулярном чемпионате молодой форвард набрал 115 очков в 82 матчах, забросив 45 шайб и отдав 70 результативных передач.
Канадец стал четвертым бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, а также установил новый клубный рекорд «Сан-Хосе» по результативности за один сезон.
Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая.