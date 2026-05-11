Быков назвал несправедливым отстранение России от ЧМ по хоккею

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отстранении российской команды от международных турниров.
«Отстранение сборной России не приносит никакой пользы мировому хоккею. Наши игроки — одни из лучших в мире, а российские специалисты умеют развивать этот вид спорта», — заявил Быков в интервью «Советскому спорту».
По словам специалиста, российскому хоккею необходимо продолжать развиваться, несмотря на ограничения.
«Нам стоит еще потерпеть эту несправедливость. Но России нельзя останавливаться в популяризации и развитии хоккея. КХЛ в этом направлении работает очень хорошо», — отметил Быков.
Также бывший тренер признался, что планирует следить за чемпионатом мира 2026 года.
«Интересно посмотреть, в каком направлении развивается мировой хоккей», — добавил он.
Чемпионат мира по хоккею стартует 15 мая. Турнир пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.
Вячеслав Быков возглавлял сборную России с 2006 по 2011 год и дважды приводил национальную команду к победе на чемпионатах мира — в 2008 и 2009 годах.