Быков назвал несправедливым отстранение России от ЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что отсутствие российской команды на чемпионате мира тормозит развитие мирового хоккея.

Источник: Елена Никитченко/ТАСС

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отстранении российской команды от международных турниров.

«Отстранение сборной России не приносит никакой пользы мировому хоккею. Наши игроки — одни из лучших в мире, а российские специалисты умеют развивать этот вид спорта», — заявил Быков в интервью «Советскому спорту».

По словам специалиста, российскому хоккею необходимо продолжать развиваться, несмотря на ограничения.

«Нам стоит еще потерпеть эту несправедливость. Но России нельзя останавливаться в популяризации и развитии хоккея. КХЛ в этом направлении работает очень хорошо», — отметил Быков.

Также бывший тренер признался, что планирует следить за чемпионатом мира 2026 года.

«Интересно посмотреть, в каком направлении развивается мировой хоккей», — добавил он.

Чемпионат мира по хоккею стартует 15 мая. Турнир пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.

Вячеслав Быков возглавлял сборную России с 2006 по 2011 год и дважды приводил национальную команду к победе на чемпионатах мира — в 2008 и 2009 годах.