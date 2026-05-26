Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Финляндия
П1
2.44
X
4.29
П2
2.75
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Чехия
:
Канада
П1
6.88
X
6.00
П2
1.38
Хоккей. НХЛ
27.05
Вегас
:
Колорадо
П1
2.52
X
4.23
П2
2.40
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
США
:
Австрия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швеция
:
Словакия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Латвия
8
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
2
:
Каролина
3
П1
X
П2

Латвия впервые за три года вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная Латвии разгромила команду Венгрии (8:1) в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рудольф Балцерс (10'), Денис Смирнов (19'), Эдуард Тралмакс (20'), Томс Андерсонс (28'), Микс Туманов (35'), Ренарс Крастенбергс (55') и дважды Сандис Вилманис (58', 59'). У проигравших единственный результативный бросок нанес Мартон Немеш (38').

За семь матчей сборная Латвии набрала 12 очков и гарантировала себе место в четверке сильнейших в своей группе. Ранее латвийцы обыграли Германию (2:0), США (4:2) и Великобританию (6:0), уступив при этом Швейцарии (2:4), Австрии (1:3) и Финляндии (1:7).

Ранее из этой группы вышли Швейцария и Финляндия, выигравшие шесть матчей из шести. Последнюю путевку в очной встрече разыграют между собой австрийцы и действующие чемпионы мира — американцы.

Сборная Латвии вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2023 года. Тогда команда Харийса Витолиньша добилась лучшего результата в своей истории, завоевав бронзовые медали.

Соперник сборной Латвии по четвертьфиналу определится позднее. Потенциально ими могут стать команды Канады, Норвегии или Чехии.

Чемпионат мира по хоккею завершится в воскресенье, 31 мая.

Венгрия
1:8
0:3, 1:2, 0:3
Латвия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа A
26.05.2026, 13:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena
Главные тренеры
Гергей Майорошш
Харийс Витолиньш
Вратари
Бенце Балиж
Кристерс Гудлевскис
1-й период
06:28
Сандис Вильманис
09:41
Габор Торнай
09:48
Рудольф Балцерс
(Сандис Вильманис, Эдуард Тралмакс)
16:58
Зетени Хадобаш
18:38
Денис Смирнов
(Томс Андерсонс, Кристапс Зиле)
19:47
Эдуард Тралмакс
(Мартиньш Дзиеркалс, Харальд Эгле)
2-й период
26:06
Роланд Кишш
27:53
Томс Андерсонс
(Ренарс Крастенбергс, Оскарс Батня)
34:51
Микс Туманов
(Артурс Анджанс, Денис Смирнов)
37:57
Мартон Немеш
(Бенце Хорват, Зетени Хадобаш)
3-й период
45:50
Зетени Хадобаш
54:44
Ренарс Крастенбергс
(Харальд Эгле, Артурс Анджанс)
55:04
Томс Андерсонс
57:00
Сандис Вильманис
(Рудольф Балцерс)
57:40
Доман Шонгот
58:03
Сандис Вильманис
(Альберт Смит, Эдуард Тралмакс)
Статистика
Венгрия
Латвия
Штрафное время
10
4
Голы в большинстве
0
4
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит