Латвия впервые за три года вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рудольф Балцерс (10'), Денис Смирнов (19'), Эдуард Тралмакс (20'), Томс Андерсонс (28'), Микс Туманов (35'), Ренарс Крастенбергс (55') и дважды Сандис Вилманис (58', 59'). У проигравших единственный результативный бросок нанес Мартон Немеш (38').
За семь матчей сборная Латвии набрала 12 очков и гарантировала себе место в четверке сильнейших в своей группе. Ранее латвийцы обыграли Германию (2:0), США (4:2) и Великобританию (6:0), уступив при этом Швейцарии (2:4), Австрии (1:3) и Финляндии (1:7).
Ранее из этой группы вышли Швейцария и Финляндия, выигравшие шесть матчей из шести. Последнюю путевку в очной встрече разыграют между собой австрийцы и действующие чемпионы мира — американцы.
Сборная Латвии вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2023 года. Тогда команда Харийса Витолиньша добилась лучшего результата в своей истории, завоевав бронзовые медали.
Соперник сборной Латвии по четвертьфиналу определится позднее. Потенциально ими могут стать команды Канады, Норвегии или Чехии.
Чемпионат мира по хоккею завершится в воскресенье, 31 мая.
Гергей Майорошш
Харийс Витолиньш
Бенце Балиж
Кристерс Гудлевскис
06:28
Сандис Вильманис
09:41
Габор Торнай
09:48
Рудольф Балцерс
(Сандис Вильманис, Эдуард Тралмакс)
16:58
Зетени Хадобаш
18:38
Денис Смирнов
(Томс Андерсонс, Кристапс Зиле)
19:47
Эдуард Тралмакс
(Мартиньш Дзиеркалс, Харальд Эгле)
26:06
Роланд Кишш
27:53
Томс Андерсонс
(Ренарс Крастенбергс, Оскарс Батня)
34:51
Микс Туманов
(Артурс Анджанс, Денис Смирнов)
37:57
Мартон Немеш
(Бенце Хорват, Зетени Хадобаш)
45:50
Зетени Хадобаш
54:44
Ренарс Крастенбергс
(Харальд Эгле, Артурс Анджанс)
55:04
Томс Андерсонс
57:00
Сандис Вильманис
(Рудольф Балцерс)
57:40
Доман Шонгот
58:03
Сандис Вильманис
(Альберт Смит, Эдуард Тралмакс)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит