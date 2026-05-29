Американец жестким хитом лишил Канаду ведущего защитника на ЧМ

26-летний канадец получил травму в матче ¼ финала против сборной США (4:0) после того, как защитник американцев Райан Линдгрен провел грязный силовой прием и нанес удар в голову. Бушар упал на лед и на несколько секунд потерял сознание, после чего медицинский персонал увел его со льда. После видеопросмотра судьи выписали Линдгрену удаление до конца игры.