Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
30.05
Швейцария
:
Норвегия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
Американец жестким хитом лишил Канаду ведущего защитника на ЧМ

Защитник сборной Канады Эван Бушар выбыл до конца чемпионата мира, который проходит в Швейцарии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

26-летний канадец получил травму в матче ¼ финала против сборной США (4:0) после того, как защитник американцев Райан Линдгрен провел грязный силовой прием и нанес удар в голову. Бушар упал на лед и на несколько секунд потерял сознание, после чего медицинский персонал увел его со льда. После видеопросмотра судьи выписали Линдгрену удаление до конца игры.

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн сообщил, что Бушар из-за травмы не сможет помочь сборной в решающих матчах ЧМ-2026.

Эван Бушар провел на чемпионате мира 8 матчей и набрал 6 (1+5) очков. Он был самым результативным защитником сборной Канады на турнире. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадец также стал самым результативным игроком обороны, записав на свой счет 95 (21+74) очков в 82 играх.

В субботу, 30 мая, сборная Канады в полуфинале сыграет против команды Финляндии. Начало матча — в 21:00 по московскому времени. В другом полуфинале сыграют Швейцария и Норвегия.

Канада
4:0
1:0, 1:0, 2:0
США
Хоккей, Чемпионат мира, 1/4 финала
28.05.2026, 17:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 7500 зрителей
Главные тренеры
Миша Донсков
Дон Гранато
Вратари
Джет Гривз
Девин Кули
(00:00-57:38)
Девин Кули
(58:01-58:28)
Девин Кули
(c 58:41)
1-й период
06:12
Райан Линдгрен
06:12
Райан Линдгрен
14:37
Дилан Холлоуэй
17:28
Макс Сассон
18:31
Маклин Селебрини
(Дентон Матейчук, Марк Шайфли)
2-й период
23:31
Портер Мартон
23:31
Коннор Клифтон
25:47
Зак Уайтклауд
29:48
Дилан Холлоуэй
(Марк Шайфли)
3-й период
43:21
Мэттью Ткачак
50:01
Паркер Уотерспун
50:01
Райан Леонард
58:01
Коннор Браун
(Зак Уайтклауд, Райан О`Райлли)
58:41
Сидни Кросби
(Дилан Козенс)
Статистика
Канада
США
Штрафное время
8
23
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит