Американец жестким хитом лишил Канаду ведущего защитника на ЧМ

26-летний канадец получил травму в матче ¼ финала против сборной США (4:0) после того, как защитник американцев Райан Линдгрен провел грязный силовой прием и нанес удар в голову. Бушар упал на лед и на несколько секунд потерял сознание, после чего медицинский персонал увел его со льда. После видеопросмотра судьи выписали Линдгрену удаление до конца игры.
Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн сообщил, что Бушар из-за травмы не сможет помочь сборной в решающих матчах ЧМ-2026.
Эван Бушар провел на чемпионате мира 8 матчей и набрал 6 (1+5) очков. Он был самым результативным защитником сборной Канады на турнире. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадец также стал самым результативным игроком обороны, записав на свой счет 95 (21+74) очков в 82 играх.
В субботу, 30 мая, сборная Канады в полуфинале сыграет против команды Финляндии. Начало матча — в 21:00 по московскому времени. В другом полуфинале сыграют Швейцария и Норвегия.
Миша Донсков
Дон Гранато
Джет Гривз
Девин Кули
(00:00-57:38)
Девин Кули
(58:01-58:28)
Девин Кули
(c 58:41)
06:12
Райан Линдгрен
06:12
Райан Линдгрен
14:37
Дилан Холлоуэй
17:28
Макс Сассон
18:31
Маклин Селебрини
(Дентон Матейчук, Марк Шайфли)
23:31
Портер Мартон
23:31
Коннор Клифтон
25:47
Зак Уайтклауд
29:48
Дилан Холлоуэй
(Марк Шайфли)
43:21
Мэттью Ткачак
50:01
Паркер Уотерспун
50:01
Райан Леонард
58:01
Коннор Браун
(Зак Уайтклауд, Райан О`Райлли)
58:41
Сидни Кросби
(Дилан Козенс)
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит