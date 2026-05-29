Финляндия и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2030 году

Турнир пройдет с 17 мая по 2 июня. В обоих городах пройдут матчи группового этапа и четвертьфиналы, а полуфиналы, матч за третье место и финал примет Хельсинки.
Хоккейный чемпионат мира в Хельсинки пройдет в девятый раз, в Риге — в четвертый. Столица Финляндии принимала в 1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012, 2013 и 2022 годах, латвийская столица — в 2006, 2021 и 2023 годах.
В 2023 году Латвия и Финляндия впервые проводили хоккейный чемпионат мира. Тогда турнир проходил в Риге и Тампере.
Примечательно, что последние домашние чемпионаты для Финляндии и Латвии были успешными. В 2022 году финны в четвертый раз стали чемпионами мира, обыграв в финале Канаду (4:3 ОТ), а год спустя латвийцы впервые в истории добрались до медалей, обыграв в матче за третье место американцев (4:3 ОТ).
ЧМ-2026 в Швейцарии (Цюрих, Фрибур) завершится в воскресенье, 31 мая. В 2027 году турнир пройдет в Германии (Дюссельдорф, Манхейм), в 2028-м — во Франции (Париж, Лион), в 2029-м — в Словакии (Братислава, Кошице).
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. На ЧМ-2021 в Риге сборная Россия дошла до четвертьфинала, где уступила канадцам (1:2 ОТ).