Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.50
П2
4.20
Хоккей. Чемпионат мира
30.05
Швейцария
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.50
П2
14.25
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Финляндия и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2030 году

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о проведении чемпионата мира 2030 года в Хельсинки и Риге.

Турнир пройдет с 17 мая по 2 июня. В обоих городах пройдут матчи группового этапа и четвертьфиналы, а полуфиналы, матч за третье место и финал примет Хельсинки.

Хоккейный чемпионат мира в Хельсинки пройдет в девятый раз, в Риге — в четвертый. Столица Финляндии принимала в 1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012, 2013 и 2022 годах, латвийская столица — в 2006, 2021 и 2023 годах.

В 2023 году Латвия и Финляндия впервые проводили хоккейный чемпионат мира. Тогда турнир проходил в Риге и Тампере.

Примечательно, что последние домашние чемпионаты для Финляндии и Латвии были успешными. В 2022 году финны в четвертый раз стали чемпионами мира, обыграв в финале Канаду (4:3 ОТ), а год спустя латвийцы впервые в истории добрались до медалей, обыграв в матче за третье место американцев (4:3 ОТ).

ЧМ-2026 в Швейцарии (Цюрих, Фрибур) завершится в воскресенье, 31 мая. В 2027 году турнир пройдет в Германии (Дюссельдорф, Манхейм), в 2028-м — во Франции (Париж, Лион), в 2029-м — в Словакии (Братислава, Кошице).

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. На ЧМ-2021 в Риге сборная Россия дошла до четвертьфинала, где уступила канадцам (1:2 ОТ).