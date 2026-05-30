Финляндия обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира

Сборная Финляндии стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
В полуфинальном матче в Цюрихе финны обыграли команду Канады со счетом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Патрик Пуйстола, Александр Барков, Конста Хелениус и Аату Рятю. У канадцев отличились Роберт Томас и Дилан Холлоуэй.
После первого периода Канада вела со счетом 2:1, однако финская команда забросила три безответные шайбы во втором игровом отрезке и удержала преимущество до финальной сирены.
Сборная Финляндии вышла в финал чемпионата мира впервые с 2022 года, когда завоевала золотые медали турнира. Финны являются четырехкратными чемпионами мира.
В финале команда Финляндии встретится со сборной Швейцарии. Матч за золотые медали состоится 31 мая.
Сборная Канады сыграет за бронзу турнира против команды Норвегии.
Миша Донсков
Антти Пеннанен
Джет Гривз
(00:00-57:17)
Юстус Аннунен
03:30
Патрик Пуйстола
(Конста Хелениус)
08:17
Роберт Томас
(Дилан Холлоуэй, Дентон Матейчук)
14:26
Дилан Холлоуэй
(Маклин Селебрини, Дилан Демело)
18:04
Конста Хелениус
20:49
Александр Барков
(Микаэль Гранлунд, Микко II Лехтонен)
31:28
Конста Хелениус
(Микаэль Гранлунд, Александр Барков)
32:50
Аату Рятю
38:01
Аату Рятю
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
