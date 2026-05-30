Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2

Финляндия обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира

Финны впервые с 2022 года сыграют в решающем матче мирового первенства.

Источник: Reuters

Сборная Финляндии стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

В полуфинальном матче в Цюрихе финны обыграли команду Канады со счетом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Патрик Пуйстола, Александр Барков, Конста Хелениус и Аату Рятю. У канадцев отличились Роберт Томас и Дилан Холлоуэй.

После первого периода Канада вела со счетом 2:1, однако финская команда забросила три безответные шайбы во втором игровом отрезке и удержала преимущество до финальной сирены.

Сборная Финляндии вышла в финал чемпионата мира впервые с 2022 года, когда завоевала золотые медали турнира. Финны являются четырехкратными чемпионами мира.

В финале команда Финляндии встретится со сборной Швейцарии. Матч за золотые медали состоится 31 мая.

Сборная Канады сыграет за бронзу турнира против команды Норвегии.

Канада
2:4
2:1, 0:3, 0:0
Финляндия
Хоккей, Чемпионат мира, 1/2 финала
30.05.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena
Главные тренеры
Миша Донсков
Антти Пеннанен
Вратари
Джет Гривз
(00:00-57:17)
Юстус Аннунен
1-й период
03:30
Патрик Пуйстола
(Конста Хелениус)
08:17
Роберт Томас
(Дилан Холлоуэй, Дентон Матейчук)
14:26
Дилан Холлоуэй
(Маклин Селебрини, Дилан Демело)
18:04
Конста Хелениус
2-й период
20:49
Александр Барков
(Микаэль Гранлунд, Микко II Лехтонен)
31:28
Конста Хелениус
(Микаэль Гранлунд, Александр Барков)
32:50
Аату Рятю
38:01
Аату Рятю
Статистика
Канада
Финляндия
Штрафное время
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Шон Макфарлейн
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит