Кросби призвал Канаду забыть поражение от Финляндии

Капитан сборной Канады Сидни Кросби заявил, что команде нужно быстро переключиться после поражения от Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, сообщает Olympics.com.
Канадцы уступили финнам со счетом 2:4. После первого периода команда вела 2:1 благодаря шайбам Роберта Томаса и Дилана Холлоуэя, но во втором отрезке Финляндия забросила трижды и вышла вперед.
Финны довели матч до победы и вышли в финал, где сыграют со Швейцарией. Канаде предстоит матч за бронзовые медали против Норвегии.
«Мы теряли шайбы. Мы недостаточно аккуратно с ней обращались», — сказал нападающий Макклин Селебрини после второго периода.
Для Кросби турнир стал еще одной попыткой выиграть второй титул чемпиона мира и приблизиться к редкому достижению — двукратному «Тройному золоту». В него входят победы на Олимпиаде, чемпионате мира и в Кубке Стэнли.
Матч за третье место между Канадой и Норвегией пройдет в воскресенье, 31 мая, в Цюрихе. В другом полуфинале Норвегия крупно уступила Швейцарии со счетом 0:6.