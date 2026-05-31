Матч-центр
Хоккей. НХЛ
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Кросби призвал Канаду забыть поражение от Финляндии

Сборная Канады уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею и сыграет с Норвегией за бронзу.

Источник: AP 2024

Капитан сборной Канады Сидни Кросби заявил, что команде нужно быстро переключиться после поражения от Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, сообщает Olympics.com.

Канадцы уступили финнам со счетом 2:4. После первого периода команда вела 2:1 благодаря шайбам Роберта Томаса и Дилана Холлоуэя, но во втором отрезке Финляндия забросила трижды и вышла вперед.

Финны довели матч до победы и вышли в финал, где сыграют со Швейцарией. Канаде предстоит матч за бронзовые медали против Норвегии.

«Мы теряли шайбы. Мы недостаточно аккуратно с ней обращались», — сказал нападающий Макклин Селебрини после второго периода.

Для Кросби турнир стал еще одной попыткой выиграть второй титул чемпиона мира и приблизиться к редкому достижению — двукратному «Тройному золоту». В него входят победы на Олимпиаде, чемпионате мира и в Кубке Стэнли.

Матч за третье место между Канадой и Норвегией пройдет в воскресенье, 31 мая, в Цюрихе. В другом полуфинале Норвегия крупно уступила Швейцарии со счетом 0:6.

Хоккей. Чемпионат мира
31.05
Канада
:
Норвегия
