Тардиф назвал сроки обсуждения возвращения хоккейных сборных России

Сборные двух стран были отстранены в 2022 году в связи с военной операцией на Украине. В настоящее время IIHF допустила к участию лишь часть белорусских команд — мужскую сборную до 18 лет и женские сборные.
Как отметил Тардиф, в настоящее время «есть сопротивление» допуску команд, в том числе из-за «бюрократических проблем». Он также уточнил, что решение зависит от геополитической ситуации.
«Давайте сохранять спокойствие и подождем, трудно предсказать сроки. В сентябре у нас будет важный конгресс, мы это обсудим», — сказал Тардиф.
28 мая стало известно, что дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к сезону 2026/27, указав на недостаточные основания. В IIHF заявили, что решения будут приниматься по каждому турниру в отдельности.
Сборная России пропустила пять чемпионатов мира и Олимпиаду-2026. Федерация хоккея России подала иск против IIHF в Спортивный арбитражный суд (CAS).