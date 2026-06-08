США и Канада сыграют в одной группе ЧМ-2027. России нет

«Благодаря участию Канады, США и других ведущих сборных группа В обещает хоккей высочайшего уровня уже на стадии предварительного раунда. Вместе с Мангеймом мы с нетерпением ждем возможности принять у себя международную хоккейную семью в 2027 году.



Дюссельдорф и прилегающий регион имеют богатые хоккейные традиции и страстную армию болельщиков. Тот факт, что полуфиналы и финал пройдут на арене “Дюссельдорф‑Доум”, еще сильнее подогревает предвкушение этого турнира и мотивирует нас подарить болельщикам со всего мира незабываемые впечатления», — приводит слова городского директора Дюссельдорфа Буркхарда Хинтцше пресс-служба IIHF.