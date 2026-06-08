США и Канада сыграют в одной группе ЧМ-2027. России нет

Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая 2027 года.
В группе А сыграют сборные Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины.
В группу В вошли национальные команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.
«Благодаря участию Канады, США и других ведущих сборных группа В обещает хоккей высочайшего уровня уже на стадии предварительного раунда. Вместе с Мангеймом мы с нетерпением ждем возможности принять у себя международную хоккейную семью в 2027 году.
Дюссельдорф и прилегающий регион имеют богатые хоккейные традиции и страстную армию болельщиков. Тот факт, что полуфиналы и финал пройдут на арене “Дюссельдорф‑Доум”, еще сильнее подогревает предвкушение этого турнира и мотивирует нас подарить болельщикам со всего мира незабываемые впечатления», — приводит слова городского директора Дюссельдорфа Буркхарда Хинтцше пресс-служба IIHF.
Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале чемпионата мира 2026 года обыграла Швейцарию в овертайме со счетом 1:0.
Напомним, 28 мая дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение об отстранении России и Беларуси от международных турниров. Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.