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США и Канада сыграют в одной группе ЧМ-2027. России нет

Сборные США и Канады попали в одну группу на чемпионате мира 2027 года, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая 2027 года.

В группе А сыграют сборные Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины.

В группу В вошли национальные команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.

«Благодаря участию Канады, США и других ведущих сборных группа В обещает хоккей высочайшего уровня уже на стадии предварительного раунда. Вместе с Мангеймом мы с нетерпением ждем возможности принять у себя международную хоккейную семью в 2027 году.

Дюссельдорф и прилегающий регион имеют богатые хоккейные традиции и страстную армию болельщиков. Тот факт, что полуфиналы и финал пройдут на арене “Дюссельдорф‑Доум”, еще сильнее подогревает предвкушение этого турнира и мотивирует нас подарить болельщикам со всего мира незабываемые впечатления», — приводит слова городского директора Дюссельдорфа Буркхарда Хинтцше пресс-служба IIHF.

Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале чемпионата мира 2026 года обыграла Швейцарию в овертайме со счетом 1:0.


Напомним, 28 мая дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение об отстранении России и Беларуси от международных турниров. Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.