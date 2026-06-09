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Фетисов: ИИХФ продолжает издеваться над сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал Международную федерацию хоккея (ИИХФ), которая не допускает сборную России на турниры под своей эгидой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Накануне ИИХФ назвала состав групп на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Германии. Россия пропустит уже шестой подряд чемпионат мира по хоккею.

«Это плохая новость. Если бы ИИХФ хотела нас вернуть, то подождала бы до сентября, дождалась конгресса, а потом формировала список этих групп. Над нами по-прежнему продолжают издеваться», — передает словал Фетисова «Спорт-Экспресс».

Сборные России всех возрастов отстранены от участия в турнирах ИИХФ с февраля 2022 года. В январе 2026-го совет ИИХФ продлил санкции на сезон 2026/27, сославшись на «соображения безопасности». Глава ИИХФ Люк Тардиф говорил, что вопрос о допуске сборных обсудят на конгрессе организации в сентябре.

Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.

В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз». В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.