Фетисов: ИИХФ продолжает издеваться над сборной России

Накануне ИИХФ назвала состав групп на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Германии. Россия пропустит уже шестой подряд чемпионат мира по хоккею.
«Это плохая новость. Если бы ИИХФ хотела нас вернуть, то подождала бы до сентября, дождалась конгресса, а потом формировала список этих групп. Над нами по-прежнему продолжают издеваться», — передает словал Фетисова «Спорт-Экспресс».
Сборные России всех возрастов отстранены от участия в турнирах ИИХФ с февраля 2022 года. В январе 2026-го совет ИИХФ продлил санкции на сезон 2026/27, сославшись на «соображения безопасности». Глава ИИХФ Люк Тардиф говорил, что вопрос о допуске сборных обсудят на конгрессе организации в сентябре.
Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.
В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз». В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.