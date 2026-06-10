Чехия выступила против участия России на ЧМ по хоккею

«Позиция Чешской хоккейной ассоциации предельно ясна: в сложившихся обстоятельствах мы не видим никакой возможности играть против российской сборной», — сказал генеральный секретарь CSLH Ян Черны.
При этом Черны отказался рассуждать о том, как CSLH поступила бы в случае допуска сборной России к молодежному чемпионату мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.
В конце мая Международная федерация хоккея (IIHF) аннулировала решение о недопуске сборной России по хоккею к международным турнирам, принятое в феврале 2022 года. Несмотря на это, российская сборная не была включена в состав участников чемпионата мира 2027 года.
Ранее сообщалось, что IIHF начала собирать мнения федераций о допуске России к международным соревнованиям.
Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 14 по 30 мая 2027 года в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия). Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.