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Чехия выступила против участия России на ЧМ по хоккею

Чешская хоккейная ассоциация (CSLH) выступила против возможного возвращения сборной России к международным соревнованиям. Об этом сообщает SVT Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Позиция Чешской хоккейной ассоциации предельно ясна: в сложившихся обстоятельствах мы не видим никакой возможности играть против российской сборной», — сказал генеральный секретарь CSLH Ян Черны.

При этом Черны отказался рассуждать о том, как CSLH поступила бы в случае допуска сборной России к молодежному чемпионату мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

В конце мая Международная федерация хоккея (IIHF) аннулировала решение о недопуске сборной России по хоккею к международным турнирам, принятое в феврале 2022 года. Несмотря на это, российская сборная не была включена в состав участников чемпионата мира 2027 года.

Ранее сообщалось, что IIHF начала собирать мнения федераций о допуске России к международным соревнованиям.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 14 по 30 мая 2027 года в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия). Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.