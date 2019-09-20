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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

В женском хоккее случилась массовая драка (видео)

Были даже броски в стиле Хабиба.

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Источник: РИА "Новости"

В матче ЖХЛ между питерским «Динамо» и СКСО случилась массовая драка. В конце встречи после стычки у ворот хозяев сразу несколько хоккеисток из обеих команд начали выяснять отношения.

Особенно отличилась защитница «Динамо» Анна Пугина, завалившая нескольких соперниц.

«Научилась этому у Хабиба», — подписала Пугина ролик с дракой в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего игроки «Динамо» и СКСО набрали в этом матче 76 минут штрафа.

Питерская команда победила 4:1 и продолжила лидировать в чемпионате ЖХЛ.

Алексей Иванов

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