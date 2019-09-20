В женском хоккее случилась массовая драка (видео)
Были даже броски в стиле Хабиба.
Были даже броски в стиле Хабиба.
В матче ЖХЛ между питерским «Динамо» и СКСО случилась массовая драка. В конце встречи после стычки у ворот хозяев сразу несколько хоккеисток из обеих команд начали выяснять отношения.
Особенно отличилась защитница «Динамо» Анна Пугина, завалившая нескольких соперниц.
«Научилась этому у Хабиба», — подписала Пугина ролик с дракой в инстаграме.
Всего игроки «Динамо» и СКСО набрали в этом матче 76 минут штрафа.
Питерская команда победила 4:1 и продолжила лидировать в чемпионате ЖХЛ.
Алексей Иванов