Лучший игрок ЖХЛ рассказала, почему фигуристки переходят в хоккей

«Работа над ЖХЛ регулярно ведется, и уже в следующем сезоне у команд будет возможность сыграть больше матчей в стадии плей-офф. Тем самым будет ужесточаться борьба, будет становиться всё интереснее и интереснее. Хочется, чтобы руководители клубов брали ответственность и создавали женские команды, тогда будет прирост девчонок — у них будет стимул расти и развиваться, они будут знать, что есть женский хоккей, есть секция. Может, у кого-то не получится в фигурном катании, потому что фигуристок очень много, много девушек пришли в хоккей из фигурного катания. Они достигают больших высот. Поэтому я уверена, что постепенно придем к лучшему результату и Женская хоккейная лига будет процветать — пусть не наравне, но рядом с КХЛ всегда».