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12:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучший игрок ЖХЛ рассказала, почему фигуристки переходят в хоккей

Вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова во второй раз в своей карьере стала обладательницей награды лучшему игроку Женской хоккейной лиги и ответила на вопросы РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Анна Пругова рассказала об изменениях в Женской хоккейной лиги.

«Работа над ЖХЛ регулярно ведется, и уже в следующем сезоне у команд будет возможность сыграть больше матчей в стадии плей-офф. Тем самым будет ужесточаться борьба, будет становиться всё интереснее и интереснее. Хочется, чтобы руководители клубов брали ответственность и создавали женские команды, тогда будет прирост девчонок — у них будет стимул расти и развиваться, они будут знать, что есть женский хоккей, есть секция. Может, у кого-то не получится в фигурном катании, потому что фигуристок очень много, много девушек пришли в хоккей из фигурного катания. Они достигают больших высот. Поэтому я уверена, что постепенно придем к лучшему результату и Женская хоккейная лига будет процветать — пусть не наравне, но рядом с КХЛ всегда».

В завершившемся сезона уфимский клуб «Агидель», за который играет Анна, победил в финале петербургскую «Динамо-Неву» и в четвертый раз стал обладателем Кубка ЖХЛ.

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