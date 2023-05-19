Павел Дацюк рассказал, что ещё не закончил с игровой карьерой
44-летний спортсмен заявил, что не прощается с хоккеем.
44-летний спортсмен заявил, что не прощается с хоккеем.
Олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли ответил на вопрос о продолжении карьеры.
«Я с хоккеем не прощаюсь», — приводит слова Дацюка «РИА Новости».
Павел — единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.
Последним клубом, за который играл Дацюк, в сезоне 2020/21 был екатеринбургский «Автомобилист».