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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Павел Дацюк рассказал, что ещё не закончил с игровой карьерой

44-летний спортсмен заявил, что не прощается с хоккеем.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Я с хоккеем не прощаюсь», — приводит слова Дацюка «РИА Новости».

Павел — единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

Последним клубом, за который играл Дацюк, в сезоне 2020/21 был екатеринбургский «Автомобилист».

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