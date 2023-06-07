17-летний игрок претендует на премию хоккеисту года

В 2023 году 17-летний Бедард в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира с 23 очками (9 шайб и 14 передач). Форвард был признан самым ценными игроком и лучшим нападающим мирового первенства, а также был включен в команду всех звезд по версии СМИ. На клубном уровне Бедард выступает за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге (WHL). В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром канадского юниорского хоккея, набрав 143 очка (71+72) очка в 57 матчах регулярного чемпионата.