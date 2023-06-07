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17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

17-летний игрок претендует на премию хоккеисту года

Коннор Бедард вошел в число претендентов на премию лучшему игроку года по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

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Источник: Пресс-служба IIHF

Канадский форвард Коннор Бедард, который называется фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вошел в число претендентов на премию лучшему игроку года по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

В голосовании примут участие представители средств массовой информации. Победитель будет объявлен 19 июня. Помимо Бедарда в список претендентов на приз вошли нападающие Андерс Амбюль (Швейцария), Адам Фантилли (Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).

В 2023 году 17-летний Бедард в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира с 23 очками (9 шайб и 14 передач). Форвард был признан самым ценными игроком и лучшим нападающим мирового первенства, а также был включен в команду всех звезд по версии СМИ. На клубном уровне Бедард выступает за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге (WHL). В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром канадского юниорского хоккея, набрав 143 очка (71+72) очка в 57 матчах регулярного чемпионата.

Награда «Хоккеист года IIHF» будет вручена впервые.

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