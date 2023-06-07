17-летний игрок претендует на премию хоккеисту года
Коннор Бедард вошел в число претендентов на премию лучшему игроку года по версии Международной федерации хоккея (IIHF).
Коннор Бедард вошел в число претендентов на премию лучшему игроку года по версии Международной федерации хоккея (IIHF).
Канадский форвард Коннор Бедард, который называется фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вошел в число претендентов на премию лучшему игроку года по версии Международной федерации хоккея (IIHF).
В голосовании примут участие представители средств массовой информации. Победитель будет объявлен 19 июня. Помимо Бедарда в список претендентов на приз вошли нападающие Андерс Амбюль (Швейцария), Адам Фантилли (Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).