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14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России не попала в предварительный состав участников ЧМ-2024

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав групп на чемпионат мира-2024.

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Сборная России не попала в предварительный состав участников. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Состав групп выглядит следующим образом:

  • Группа А: Канада, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.
  • Группа B: Финляндия, США, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

В IIHF отмечают, что в состав групп могут быть внесены изменения.

Ранее член совета IIHF Павел Буре сообщил, что вопрос о возвращении российской сборной на мировую арену будет обсуждаться весной следующего года. Сборная России не участвует в международных турнирах с февраля 2022 года и пропустила уже два мировых первенства.

Победителем ЧМ-2023 стала сборная Канады. Германия выиграла серебряные медали, а Латвия завоевала бронзу.

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