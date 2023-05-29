Сборная России не попала в предварительный состав участников ЧМ-2024

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Сборная России не попала в предварительный состав участников. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Канада, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Канада, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша. Группа B: Финляндия, США, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

В IIHF отмечают, что в состав групп могут быть внесены изменения.

Ранее член совета IIHF Павел Буре сообщил, что вопрос о возвращении российской сборной на мировую арену будет обсуждаться весной следующего года. Сборная России не участвует в международных турнирах с февраля 2022 года и пропустила уже два мировых первенства.