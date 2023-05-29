Сборная России не попала в предварительный состав участников ЧМ-2024
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав групп на чемпионат мира-2024.
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Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав групп на чемпионат мира-2024.
Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Сборная России не попала в предварительный состав участников. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.
Состав групп выглядит следующим образом:
В IIHF отмечают, что в состав групп могут быть внесены изменения.
Ранее член совета IIHF Павел Буре сообщил, что вопрос о возвращении российской сборной на мировую арену будет обсуждаться весной следующего года. Сборная России не участвует в международных турнирах с февраля 2022 года и пропустила уже два мировых первенства.
Победителем ЧМ-2023 стала сборная Канады. Германия выиграла серебряные медали, а Латвия завоевала бронзу.