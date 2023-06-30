Одноклубник российского хоккеиста Сергеева подтвердил его задержание в Польше

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сегодня сообщило о задержании гражданина Российской Федерации, который обвиняется в шпионаже в пользу России. По их версии, 20-летний хоккеист Максим Сергеев исследовал объекты критически важной инфраструктуры в Польше и предоставлял клиентам информацию, за которую получал вознаграждение. Суд заключил россиянина под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В сегодняшнем эфире программы «Есть тема!» были продемонстрированы скриншоты переписки редакторов программы с одноклубником Сергеева по «Заглембе». Хоккеист на условиях анонимности поделился некоторыми деталями произошедшего.

«Не нахожусь сейчас там, сложно сказать, что именно произошло. Есть информация, что его действительно задержали. Виделся с ним последний раз пару месяцев назад. Там ситуация пока не очень понятная, сложно что‑либо точно сказать. Но факт задержания есть. Грозит срок человеку. Это произошло пару дней назад. Просто только сегодня появилась официальная информация в польской прессе», — рассказал одноклубник Сергеева.