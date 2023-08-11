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20Великий Буффон
11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Юниорская лига Квебека запретила драки на хоккейной площадке

Главная юниорская хоккейная лига Квебека на своем официальном сайте объявила о вступлении в силу новых правил безопасности, которые включают запрет на драки между хоккеистами начиная с сезона-2023/24.

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Источник: Reuters

Как гласят новые правила, игрок за драку получит удаление до конца игры. Зачинщик потасовки будет автоматически дисквалифицирован на один матч. Спортсмена, объявленного агрессором во время драки, автоматически дисквалифицируют минимум на две встречи.

Комиссар юниорской лиги Марио Чеккини после назначения на должность заявил о необходимости изменения культуры в хоккее. По его словам, таким образом организация заботится о здоровье молодых игроков.

Чеккини на посту комиссара главной юниорской лиги Квебека сменил Жиля Курто после скандала с расследованием обвинений в сексуальных домогательствах, совершавшихся во время ритуалов дедовщины в лиге с 1975 года.

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