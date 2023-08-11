Юниорская лига Квебека запретила драки на хоккейной площадке

Как гласят новые правила, игрок за драку получит удаление до конца игры. Зачинщик потасовки будет автоматически дисквалифицирован на один матч. Спортсмена, объявленного агрессором во время драки, автоматически дисквалифицируют минимум на две встречи.

Комиссар юниорской лиги Марио Чеккини после назначения на должность заявил о необходимости изменения культуры в хоккее. По его словам, таким образом организация заботится о здоровье молодых игроков.