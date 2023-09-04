Финалист Кубка Стэнли Худобин стал игроком клуба ВХЛ «Сокол»

В КХЛ Худобин ранее выступал за магнитогорский «Металлург» и мытищинский «Атлант». В НХЛ вратарь играл за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго», за который в прошлом сезоне провел один матч.

«Позитивные эмоции. Подписал контракт в городе, который стал мне родным. Очень рад поиграть дома. Я уже называю Красноярск домом, поэтому все хорошо и замечательно. Вливаюсь в игровую струю, сезон начался. Только позитивные мысли», — приводит слова Худобина пресс-служба клуба на официальной странице в VK.

«Сокол» в прошлом сезоне играл в финале ВХЛ, где уступил фарм-клубу московского «Спартака» воскресенскому «Химику». Президентом «Сокола» является бывший игрок НХЛ, двукратный чемпион мира Александр Семин.