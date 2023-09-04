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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Финалист Кубка Стэнли Худобин стал игроком клуба ВХЛ «Сокол»

Чемпион мира и финалист Кубка Стэнли 2020 года вратарь Антон Худобин подписал контракт с красноярским клубом Всероссийской хоккейной лиги «Сокол».

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Источник: AP 2023

В КХЛ Худобин ранее выступал за магнитогорский «Металлург» и мытищинский «Атлант». В НХЛ вратарь играл за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго», за который в прошлом сезоне провел один матч.

«Позитивные эмоции. Подписал контракт в городе, который стал мне родным. Очень рад поиграть дома. Я уже называю Красноярск домом, поэтому все хорошо и замечательно. Вливаюсь в игровую струю, сезон начался. Только позитивные мысли», — приводит слова Худобина пресс-служба клуба на официальной странице в VK.

«Сокол» в прошлом сезоне играл в финале ВХЛ, где уступил фарм-клубу московского «Спартака» воскресенскому «Химику». Президентом «Сокола» является бывший игрок НХЛ, двукратный чемпион мира Александр Семин.

В составе сборной России Худобин стал чемпионом мира 2014 года и серебряным призером турнира 2015 года.

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