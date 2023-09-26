Хоккейный клуб «Адмирал» помог пострадавшим от наводнения в Приморье

«Беда может прийти в каждый дом. Не оставайтесь в стороне», — написано в сообщении команды.

Также к сбору средств присоединились тренеры детской школы, администрация клуба и все сотрудники «Фетисов Арены».

Хоккеисты «Адмирала» Иван Емец, Максим Колмыков и Марк Янчевский передали их в Приморский центр социального обслуживания населения.

В середине августа тайфун «Ханун» и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. С 25 августа в Приморье действует режим ЧС федерального характера.