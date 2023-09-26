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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Евгений Кузнецов — о сборной: думаю, что я свой последний матч уже отыграл

Нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о будущем в сборной России. В 2019 году его дисквалифицировали на четыре года за допинг.

Вашингтон
Россия
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Источник: AP 2023

В 2023 году срок бана истек, однако Кузнецов не может сыграть за национальную команду. В феврале 2022-го сборные России и Беларуси были отстранены от международных соревнований под эгидой ИИХФ из-за ситуации на Украине.

— В России, когда прошла дисквалификация, кто-то связывался с тобой из сборной, из федерации?

— Были слова поддержки, и много. Много добрых людей. Я такой человек, открытый, всегда нормально ко всем отношусь. Наверное, ко мне так же в тяжелый момент по-нормальному отнеслись люди и поддержали. А так, в принципе, четыре года тишины было. И сейчас тоже тишина.

— Все молчат, да?

— Да, я думаю, что, наверное, я свой последний матч в сборной уже все равно отыграл.

— Кубок мира возможен?

— Конечно, посмотрим. Если будет Кубок мира, конечно, и позовут — то понятно. Но есть еще подпольные игры же у нас всегда, нельзя забывать — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лед».

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