Евгений Кузнецов — о сборной: думаю, что я свой последний матч уже отыграл

В 2023 году срок бана истек, однако Кузнецов не может сыграть за национальную команду. В феврале 2022-го сборные России и Беларуси были отстранены от международных соревнований под эгидой ИИХФ из-за ситуации на Украине.

— В России, когда прошла дисквалификация, кто-то связывался с тобой из сборной, из федерации?

— Были слова поддержки, и много. Много добрых людей. Я такой человек, открытый, всегда нормально ко всем отношусь. Наверное, ко мне так же в тяжелый момент по-нормальному отнеслись люди и поддержали. А так, в принципе, четыре года тишины было. И сейчас тоже тишина.

— Все молчат, да?

— Да, я думаю, что, наверное, я свой последний матч в сборной уже все равно отыграл.

— Кубок мира возможен?