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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер сборной Беларуси не поедет на Кубок Первого канала

Кубок Первого канала пройдет с 14 декабря по 17 декабря в Санкт-Петербурге.

Беларусь
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Источник: ХК «Динамо Минск»

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович рассказал, что Дмитрий Квартальнов, который также является главным тренером минского «Динамо», не поедет на турнир в Санкт-Петербурге.

«Последние несколько недель ходили разговоры о том, что Дмитрий Квартальнов не отправится с национальной командой Беларуси на Кубок Первого канала. Действительно, клуб обратился в федерацию с ходатайством не привлекать наставника к участию в турнире, а дать ему возможность с пользой для команды провести международную паузу. Однако мы решили дать окончательный ответ, как только пообщаемся с самим Квартальновым после его возвращения с дальневосточного выезда. После беседы с Дмитрием Вячеславовичем мы приняли совместное решение пойти навстречу нашему представителю в КХЛ. К сожалению, не сможем увидеть в расположении сборной Беларуси и Михаила Грабовского. Михаил Юрьевич по состоянию здоровья не сможет принять полноценное участие в тренировочном процессе. Благо сегодня технологии это позволяют сделать: оба специалиста будут помогать команде дистанционно. Это топовый турнир с богатой историей, поэтому мы очень серьезно относимся к подготовке», — приводит слова Богдановича пресс-служба ФХБ.

Возглавлять сборную Беларуси на Кубке Первого канала будет Кирилл Кольцов.

На Кубке Первого канала примут участие сборные России, Беларуси, Казахстана, а также вместо отказавшейся сборной Китая команда «Звезды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

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