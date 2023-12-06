Тренер сборной Беларуси не поедет на Кубок Первого канала

«Последние несколько недель ходили разговоры о том, что Дмитрий Квартальнов не отправится с национальной командой Беларуси на Кубок Первого канала. Действительно, клуб обратился в федерацию с ходатайством не привлекать наставника к участию в турнире, а дать ему возможность с пользой для команды провести международную паузу. Однако мы решили дать окончательный ответ, как только пообщаемся с самим Квартальновым после его возвращения с дальневосточного выезда. После беседы с Дмитрием Вячеславовичем мы приняли совместное решение пойти навстречу нашему представителю в КХЛ. К сожалению, не сможем увидеть в расположении сборной Беларуси и Михаила Грабовского. Михаил Юрьевич по состоянию здоровья не сможет принять полноценное участие в тренировочном процессе. Благо сегодня технологии это позволяют сделать: оба специалиста будут помогать команде дистанционно. Это топовый турнир с богатой историей, поэтому мы очень серьезно относимся к подготовке», — приводит слова Богдановича пресс-служба ФХБ.