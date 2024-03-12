Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо М
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Айлендерс
30
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
Детройт
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
13.03
Монреаль
Коламбус
Хоккей. НХЛ
13.03
Оттава
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
13.03
Филадельфия
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег
Вашингтон
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Сент-Луис
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
31
Все события
12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-тренер «Динамо» Рига заявил о падении уровня хоккея после ухода из КХЛ

Обладатель Кубка Стэнли, экс-тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш заявил, что уровень хоккея упал и игрокам негде совершенствоваться.

Динамо Р
Источник: РИА "Новости"

Рижское «Динамо» выступало в КХЛ с 2008 года. В феврале 2022 года клуб объявил о выходе из КХЛ в связи с ситуацией на Украине.

На чемпионате мира 2023 года сборная Латвии заняла третье место.

«Не думаю, что по успехам на чемпионате мира можно судить о развитии всего спорта, он длится 14 дней. Мы все еще имеем дело с последствиями ситуации на Украине. У нас 14 лет была команда в КХЛ, теперь ее нет и надо думать что с этим делать.

Где наши игроки будут совершенствоваться? Где они смогут играть с качественными соперниками?

Были предложения включить латвийскую команду во вторую финскую лигу “Местис”. Но это не оказалось долгосрочным решением. В любом случае, мы должны дать молодым игрокам возможность совершенствоваться, не покидая своей страны.

Мы находимся в другой ситуации из-за размеров страны, населения Латвии и расстояний. Нужно что-то придумать, чтобы выжить в этом мире, и чтобы хоккей снова дарил положительные эмоции, как в прошлом году.

Юниорам и взрослым помогло бы участие в более сильных соревнованиях. Потому что, учитывая население и количество хоккеистов, мы не можем создать качественное соревнование самостоятельно, поэтому зависим от лиг других стран», — приводит слова Озолиньша hokej.cz.

 В Гвинее готовы сыграть товарищеский матч со сборной России
Мане схватил соперника за горло в матче азиатской Лиги чемпионов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь