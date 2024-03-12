Экс-тренер «Динамо» Рига заявил о падении уровня хоккея после ухода из КХЛ

«Не думаю, что по успехам на чемпионате мира можно судить о развитии всего спорта, он длится 14 дней. Мы все еще имеем дело с последствиями ситуации на Украине. У нас 14 лет была команда в КХЛ, теперь ее нет и надо думать что с этим делать.



Где наши игроки будут совершенствоваться? Где они смогут играть с качественными соперниками?



Были предложения включить латвийскую команду во вторую финскую лигу “Местис”. Но это не оказалось долгосрочным решением. В любом случае, мы должны дать молодым игрокам возможность совершенствоваться, не покидая своей страны.



Мы находимся в другой ситуации из-за размеров страны, населения Латвии и расстояний. Нужно что-то придумать, чтобы выжить в этом мире, и чтобы хоккей снова дарил положительные эмоции, как в прошлом году.



Юниорам и взрослым помогло бы участие в более сильных соревнованиях. Потому что, учитывая население и количество хоккеистов, мы не можем создать качественное соревнование самостоятельно, поэтому зависим от лиг других стран», — приводит слова Озолиньша hokej.cz.