Комаров признан MVP плей-офф Главной юниорской лиги Квебека

Источник: ХК «Квебек Рэмпартс»

Самым ценным игроком плей-офф был признан 20-летний российский защитник «Драммондвилля» Всеволод Комаров, который в 19 матчах набрал 15 (5+10) очков. Он стал первым россиянином в истории лиги, кто был удостоен этой награды.

Ранее регулярном чемпионате QMJHL Комаров стал самым результативным защитником. Он провел 60 матчей, в которых набрал 69 (14+55) очков при общем показателе полезности — «+47».

Примечательно, что Комаров становится чемпионом QMJHL второй год подряд. В прошлом сезоне он сделал это в составе «Квебек Ремпартс», а затем выиграл с командой Мемориальный кубок, забросив в решающей встрече победную шайбу. В мае Комаров попробует стать первым российским игроком, кому удалось выиграть этот трофей два раза.

Мемориальный кубок является главным трофеем Канадской хоккейной лиги (CHL). Комаров стал девятым российским игроком, кто выиграл этот турнир. Ранее его выигрывали Александр Радулов (2006), Андрей Локтионов (2009), Станислав Галиев (2011), Антон Злобин, Кирилл Кабанов (оба — 2012), Михаил Сергачев (2017), Герман Рубцов (2018), Ян Кузнецов (2022).