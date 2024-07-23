Александр Овечкин высказался о покушении на Трампа

15 июля 2024 года на национальном съезде Республиканской партии Трамп вновь был официально выдвинут в качестве кандидата в президенты США. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили серьезные ранения.

— С кем из президентов ты пересекался?

— С Трампом.

— Как ты отреагировал на покушение на него?

— Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался.

— Ты пытался поддержать его? Написать в администрацию.

— Нет, я сейчас здесь нахожусь (в России — прим. ред.), пока дойдет.

— А ты голосовать можешь?

— Нет, у меня нет паспорта США.

— Проголосовал бы за Трампа, если бы паспорт был?

— Я не знаю. Трудно судить за кого голосовать, а за кого нет. Я не американец, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале «Дневник Хача».

Ранее Овечкин рассказал, какие еще рекорды хочет побить кроме достижения Гретцки.