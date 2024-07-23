Александр Овечкин высказался о покушении на Трампа
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.
15 июля 2024 года на национальном съезде Республиканской партии Трамп вновь был официально выдвинут в качестве кандидата в президенты США. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили серьезные ранения.
— С кем из президентов ты пересекался?
— С Трампом.
— Как ты отреагировал на покушение на него?
— Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался.
— Ты пытался поддержать его? Написать в администрацию.
— Нет, я сейчас здесь нахожусь (в России — прим. ред.), пока дойдет.
— А ты голосовать можешь?
— Нет, у меня нет паспорта США.
— Проголосовал бы за Трампа, если бы паспорт был?
— Я не знаю. Трудно судить за кого голосовать, а за кого нет. Я не американец, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале «Дневник Хача».
Ранее Овечкин рассказал, какие еще рекорды хочет побить кроме достижения Гретцки.