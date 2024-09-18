В Финляндии выделили деньги для конфискации арены у россиян

Как сообщает Helsingin Sanomat, на разработку специального закона, который потребуется для конфискации арены, было выделено 200 тысяч евро.
Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
Согласно статье, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России, действующие владельцы Helsinki Hall могли добровольно продать ее, однако 30 июня этого срок, установленный для добровольной продажи, истек.
43-летний Роман Ротенберг является главным тренером СКА. 71-летний Геннадий Тимченко в сентябре 2024 года был переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ.
Ледовый стадион Helsinki Hall , бывший главной ареной для хоккея с шайбой в Финляндии, с прошлого года простаивает из-за санкций против ее российских владельцев. Из-за простоя, по оценке властей Хельсинки, отели, рестораны и другие предприятия города теряют до 400 миллионов евро в год.