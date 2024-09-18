В Финляндии выделили деньги для конфискации арены у россиян

Ледовый стадион Helsinki Hall , бывший главной ареной для хоккея с шайбой в Финляндии, с прошлого года простаивает из-за санкций против ее российских владельцев. Из-за простоя, по оценке властей Хельсинки, отели, рестораны и другие предприятия города теряют до 400 миллионов евро в год.